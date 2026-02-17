Надругавшихся над туристкой троих мужчин приговорили к смертной казни

Суд в штате Карнатака (Индия) приговорил к смертной казни трёх мужчин, признанных виновными в изнасиловании израильской туристки и владелицы гостевого дома, а также в убийстве ещё одного посетителя вблизи Хампи в 2025 году, пишет India Today.
6 февраля Первый дополнительный окружной и сессионный суд в Гангавати признал троих обвиняемых виновными. В понедельник судья Садананда Нагаппа Найк назначил им высшую меру наказания. Смертный приговор вынесен Маллешу по прозвищу Хандималл, а также Саю и Шаранаппе.
Преступление произошло в ночь на 6 марта 2025 года, когда группа туристов после ужина отправилась наблюдать за звёздами в районе озера Санапур, примерно в четырёх километрах от объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В составе группы были 27-летняя гражданка Израиля, 29-летняя владелица гостевого дома и трое мужчин — из США, штата Одиша и штата Махараштра. Они находились на берегу канала Тунгабхадра, играли на гитаре и слушали музыку, когда к ним подъехали трое мужчин на мотоцикле.
Согласно жалобе, поданной впоследствии хозяйкой гостевого дома, прибывшие сначала спросили дорогу к автозаправке, а затем потребовали деньги. После отказа ситуация обострилась. Нападавшие избили туристов и столкнули троих мужчин в канал.
Пока мужчины пытались выбраться из воды, двое обвиняемых изнасиловали владелицу гостевого дома, а третий отвёл израильскую туристку в сторону и подверг её сексуальному насилию. Перед тем как скрыться, нападавшие похитили мобильные телефоны и деньги потерпевших.
Двум мужчинам удалось выплыть, они были госпитализированы. Однако турист из Одиши утонул; его тело было обнаружено на следующее утро. В связи с этим обвинение было дополнено статьёй об убийстве.
Жестокость преступления, совершённого в отношении иностранных граждан в одном из ключевых туристических центров, вызвала резкую реакцию политиков и вновь обострила вопрос безопасности посетителей. После инцидента полиция начала розыск, и подозреваемые были задержаны в течение нескольких дней.
Спустя 11 месяцев после происшествия трое обвиняемых приговорены к смертной казни.
Читайте также: В Москве связали заявления Хиллари Клинтон с «Рашагейтом».