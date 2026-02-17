Ричмонд
Развожаев: ВСУ предприняли одну из самых продолжительных атак на Севастополь

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны и Черноморский флот отразили атаку украинской армии на Севастополь. По данным губернатора Михаила Развожаева, всего сбили более 24 БПЛА.

Из-за ударной волны от одного из сбитых беспилотников пострадал девятилетний мальчик. Осколки повредили ему ноги, ребенка доставили в детскую больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное. В частном доме на Фиолентовском шоссе выбиты окна.

По данным спасательной службы Севастополя, в районе улицы Гоголя боевые части и обломки сбитых беспилотников сдетонировали во дворах и на склоне. В трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены автомобили, фрагменты упали возле домов № 14, 29 и 31.

Похожие инциденты отмечены в ТСН СНТ «Прогресс» и на соседних территориях: жители находили осколки и части БПЛА, зафиксированы повреждения газовых труб и окон в частных домах.

— Это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время, — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Силы противовоздушной обороны за ночь 17 февраля ликвидировали 151 беспилотник Вооруженных сил Украины над территорией России.

В этот же день в Краснодарском крае из-за падения фрагментов украинских дронов пострадали два человека в поселке Ильском Северского района. Жителей оперативно госпитализировали. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

