Приставы вернули свердловчанке похищенного ребенка

По решению суда ребенок должен был жить с мамой. Однако его отец был против и забрал его к себе против воли женщины. Судебные приставы помогали матери вернуть сына: в июне 2025 года отец передал мальчика матери под контролем приставов и органов опеки. С тех пор ребенок жил с матерью. Но в конце августа того же года отец опять забрал сына и скрылся.