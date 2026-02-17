Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приставы вернули свердловчанке похищенного ребенка

Судебные приставы Свердловской области обнаружили местонахождение десятилетнего мальчика и вернули его матери.

Источник: ЕАН

Отец, вопреки решению суда, похитил сына у матери во время их визита в кафе в Екатеринбурге и вывез его в Краснодарский край, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

По решению суда ребенок должен был жить с мамой. Однако его отец был против и забрал его к себе против воли женщины. Судебные приставы помогали матери вернуть сына: в июне 2025 года отец передал мальчика матери под контролем приставов и органов опеки. С тех пор ребенок жил с матерью. Но в конце августа того же года отец опять забрал сына и скрылся.

Мать снова обратилась за помощью к судебным приставам. Приставы ГУФССП России по Свердловской области выяснили, что ребенок может находиться в Туапсинском районе. Совместные усилия различных ведомств позволили определить точное местоположение мальчика. Его прятали в арендованном доме в одном из сел Краснодарского края. В присутствии органов опеки ребенка передали матери, и разыскное дело было закрыто.