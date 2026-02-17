Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выросло число жертв при стрельбе на хоккейном матче в США

Число погибших в результате стрельбы на хоккейном матче в городе Потакет (штат Род-Айленд) увеличилось до трёх.

Число погибших в результате стрельбы на хоккейном матче в городе Потакет (штат Род-Айленд) увеличилось до трёх.

Как сообщает местный телеканал WJAR, один из четырёх госпитализированных скончался, остальные находятся в критическом состоянии. Ранее сообщалось о гибели двоих, включая самого нападавшего.

Стрельба произошла 16 февраля на ледовой арене, где должен был начаться матч между школьными командами. Причины произошедшего остаются неизвестными, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что житель Хакасии забил до смерти четырехмесячного сына.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше