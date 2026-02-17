Суд смягчил приговор экс-министру строительства Самарской области Плаксину

В пятницу, 13 февраля, Самарский областной суд пересмотрел приговор бывшему министру строительства региона Николаю Плаксину. Напомним, что летом 2025 года его приговорили к четырем годам колонии за превышение полномочий при реализации нацпроекта «Культура».
Задержали бывшего чиновника еще в 2023 году за то, что в Большечерниговском и Кинель-Черкасском районах ввели в эксплуатацию культурно-досуговые центры, которые были построены с нарушениями. Суд по делу Плаксина начался в 2024 году. После приговора стало известно, что он будет его оспаривать.
И бывшему министру это удалось. Суд снизил ему наказание до трех лет лишения свободы и снял обвинение в служебном подлоге. Приговор еще может изменить кассационная инстанция.
Кроме того, Николай Плаксин проходит обвиняемым по еще одному уголовному делу, связанному со строительством метро в Самаре. По версии следствия, высокопоставленные чиновники региона, в том числе бывший председатель правительства Виктор Кудряшов, экс-министр строительства Михаил Асеев, сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры. Расследование этого дела еще продолжается.