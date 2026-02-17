Суд смягчил приговор экс-министру строительства Самарской области Плаксину

Задержали бывшего чиновника еще в 2023 году за то, что в Большечерниговском и Кинель-Черкасском районах ввели в эксплуатацию культурно-досуговые центры, которые были построены с нарушениями. Суд по делу Плаксина начался в 2024 году. После приговора стало известно, что он будет его оспаривать.