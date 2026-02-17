В Хакасии после смерти младенца задержали его отца

Согласно информации ведомства, вечером 13 февраля мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В доме в детской кроватке лежал его ребёнок, который начал плакать. Подозреваемый подошел к младенцу и несколько раз ударил его рукой по голове.