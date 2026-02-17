В Хакасии после смерти младенца задержали его отца

Правоохранительные органы задержали в Ширинском районе Хакасии 27-летнего местного жителя, которого заподозрили в смерти его четырёхмесячного сына, сообщило региональное управление Следственного комитета России.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — отметило подразделение СК РФ в своём Telegram-канале.
Согласно информации ведомства, вечером 13 февраля мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В доме в детской кроватке лежал его ребёнок, который начал плакать. Подозреваемый подошел к младенцу и несколько раз ударил его рукой по голове.
После этого мальчик перестал кричать. От полученных повреждений ребёнок умер утром 15 февраля. Отмечается, что следователи планируют направить в суд ходатайство об аресте фигуранта дела.
Напомним, ранее сообщалось, что в городе Черняховске Калининградской области отчим, находясь в состоянии наркотического опьянения, убил 7-летнего пасынка. В ходе расследования было выявлено восемь фактов насилия матери и отчима над мальчиком.