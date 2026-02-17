В Бугульме на женщину с крыши рухнула глыба льда

Пострадавшая получила травму голову. С места происшествия ее до автомобиля скорой помощи унесли на носилках. На снегу остались следы крови.
Для выяснения обстоятельств на место ЧП выезжал исполняющий обязанности Бугульминского городского прокурора Ильнур Саитов. Известно, что многоквартирный дом по указанному адресу обслуживает управляющая компания «ЖЭУ-6». Надзорное ведомство оценит работу должностных лиц организации.
«На этом участке зимой всегда висят страшные глыбы, никто их не убирает. Тротуары там тоже не чистят. Кто должен за это отвечать? Дай Бог, чтобы женщина не сильно пострадала», — пишет в сети пользователь Ирина.
«Начиная от этого дома и до КДЦ всегда зимой весят глыбы снега. На Джалиля 33 так вообще постоянно опасно. Мимо этого дома каждый день ходят дети двух школ (№ 7 и 10). Сегодня, например, утром была натянутая лента и дети шли по дороге, где с утра идет поток машин. То есть у детей был выбор: либо под ленты залазить, либо по дороге», — возмущена жительница города по имени Лилия.