В Бугульме на женщину с крыши рухнула глыба льда

«Начиная от этого дома и до КДЦ всегда зимой весят глыбы снега. На Джалиля 33 так вообще постоянно опасно. Мимо этого дома каждый день ходят дети двух школ (№ 7 и 10). Сегодня, например, утром была натянутая лента и дети шли по дороге, где с утра идет поток машин. То есть у детей был выбор: либо под ленты залазить, либо по дороге», — возмущена жительница города по имени Лилия.