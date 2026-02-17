В Австрии предъявили обвинение готовившему теракт на шоу Тейлор Свифт

Венская прокуратура предъявила обвинение 21‑летнему фигуранту, который планировал совершить теракт на концерте Тейлор Свифт в августе 2024 года. Об этом пишет Associated Press.
По версии прокуратуры, обвиняемый изготовил взрывчатые вещества, изучал в интернете инструкции по сборке бомб, а также пытался незаконно приобрести оружие для реализации теракта.
Также отмечается, что фигурант дела был сторонником ИГИЛ* и распространял пропагандистские материалы террористической организации в Сети.
По информации журналистов, в случае признания вины молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы по статье о терроризме.
Напомним, в августе 2024 года Тейлор Свифт планировала дать три концерта в Австрии. Однако за день до выступления певицы местные власти заявили об отмене ее концертов, сообщив о подготовке теракта на одном из них.
* Запрещенная в России террористическая организация.