В США при стрельбе на школьном хоккейном матче погибли три человека

Газета New York Post, сославшись на полицию Потакета, сообщила, что личность злоумышленника установили — им оказался 56-летний мужчина Роберт Дорган, который также использовал женское имя Роберта Эспозито. По данным правоохранителей, одной из погибших во время стрельбы является мать сына преступника, а скончавшимся в больнице — ее родственник. Сам Дорган, как проинформировали в полиции, покончил с собой.