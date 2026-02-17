Ричмонд
В США при стрельбе на школьном хоккейном матче погибли три человека

В американском городе Потакет в штате Род-Айленд произошла стрельба, в результате которой погибли три человека и еще трое пострадали.

В штате Род-Айленд в США произошла стрельба во время школьного хоккейного матча, в результате чего погибли три человека, включая преступника, и еще трое пострадали. Об этом сообщили американские СМИ.

Телеканал Target 12, ссылаясь на правоохранителей, проинформировал, что все случилось в городе Потакет накануне, 16 февраля, около 14:00 по местному времени, когда на ледовой арене должен был начаться матч между хоккейными командами школ Coventry и Blackstone Valley.

Изначально сообщалось, что погибли два человека, включая стрелявшего, и четверо были госпитализированы, однако через некоторое время телеканал WJAR заявил, что число погибших увеличилось до трех человек — скончался из пострадавших. Трое раненых находятся в больнице в критическом состоянии.

Газета New York Post, сославшись на полицию Потакета, сообщила, что личность злоумышленника установили — им оказался 56-летний мужчина Роберт Дорган, который также использовал женское имя Роберта Эспозито. По данным правоохранителей, одной из погибших во время стрельбы является мать сына преступника, а скончавшимся в больнице — ее родственник. Сам Дорган, как проинформировали в полиции, покончил с собой.

Ранее сообщалось, что в американском городе Сент-Луис в штате Миссури вооруженный грабитель застрелил бывшую фигуристку национальной сборной Габриэль Линехан.

