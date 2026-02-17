Ревность, бутылки и кровь в подъезде: в Уссурийске мужчина зверски убил друга из-за ссоры

Жестокое убийство, произошедшее на фоне личной ссоры, раскрыто в Уссурийске. 16 февраля на придомовой территории по улице Сергея Ушакова прохожие обнаружили тело 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде телесных повреждений в области головы и тела. Как выяснилось, накануне он поссорился со своим знакомым, сообщила пресс-служба Следкома Приморья.
«Установлено, что в ночь на 16 февраля в одной из квартир жилого дома между двумя мужчинами произошёл конфликт на почве ревности. В ходе ссоры 39-летний подозреваемый нанес своему 48-летнему знакомому множественные удары стеклянными бутылками по голове и телу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления подозреваемый переместил тело погибшего из квартиры на придомовую территорию, после чего предпринял попытки замыть следы крови в подъезде», — говорится в сообщении.
Однако благодаря слаженной работе следователей СК и полиции он был задержан в течение суток. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Сейчас проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы. Следователь направит в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.
Напомним, житель села Уборка Чугуевского района в Приморье обвиняется в избиении, которое привело к смерти человека. Конфликт на почве ревности произошел осенью прошлого года. Дело передано в суд.