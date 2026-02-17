Ревность, бутылки и кровь в подъезде: в Уссурийске мужчина зверски убил друга из-за ссоры

«Установлено, что в ночь на 16 февраля в одной из квартир жилого дома между двумя мужчинами произошёл конфликт на почве ревности. В ходе ссоры 39-летний подозреваемый нанес своему 48-летнему знакомому множественные удары стеклянными бутылками по голове и телу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления подозреваемый переместил тело погибшего из квартиры на придомовую территорию, после чего предпринял попытки замыть следы крови в подъезде», — говорится в сообщении.