Кто рискует стать жертвой кибермошенников, рассказали в ЦБ

По итогам исследования, доля россиян, столкнувшихся с киберпреступниками, в прошлом году снизилась до 29%, что на 5 процентных пунктов меньше, чем в предыдущем периоде. Однако из тех, кто потерял средства, около трети признались, что не вспомнили или не применили базовые правила финансовой безопасности при общении с мошенниками.