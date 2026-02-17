Кто рискует стать жертвой кибермошенников, рассказали в ЦБ

Такие данные были получены Банком России по итогам масштабного опроса, в котором приняли участие около 460 тысяч человек из всех уголков страны, сообщает ИА DEITA.RU.
Телефон продолжает оставаться главным каналом связи мошенников с потенциальными жертвами. Вместе с тем значительно выросло количество случаев обмана через фишинговые ссылки, поддельные QR-коды и вредоносные программы. Особенно заметно возросла угроза от вирусных приложений, которые вызывали финансовые потери вдвое чаще, чем традиционные телефонные звонки.
Женщины чаще попадались на удочку телефонных аферистов и вследствие этого чаще раскрывали мошенникам коды из СМС и пуш-уведомлений, что повышало риск несанкционированных операций. Мужчины же в большей степени подвергались атакам в мессенджерах и обману через сайты и мобильные приложения, чаще загружали вредоносный софт и делились конфиденциальной информацией.
Большинство пострадавших сами перечисляли деньги мошенникам, а средний размер потерь составлял около 20 тысяч рублей. Примечательно, что среди опрошенных, потерявших свыше миллиона рублей, преобладали пенсионеры, что говорит о высокой уязвимости данной группы населения.
По итогам исследования, доля россиян, столкнувшихся с киберпреступниками, в прошлом году снизилась до 29%, что на 5 процентных пунктов меньше, чем в предыдущем периоде. Однако из тех, кто потерял средства, около трети признались, что не вспомнили или не применили базовые правила финансовой безопасности при общении с мошенниками.
При этом количество тех, кто обратился за помощью одновременно и в банк, и в полицию, выросло почти до 40%, свидетельствуя о росте осведомленности и желании бороться с преступниками.