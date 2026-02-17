Ильский НПЗ загорелся после атаки БПЛА в Краснодарском крае

Площадь возгорания оценивается в 700 кв. м. Пострадавших нет, добавили в оперштабе.
Силы ПВО за ночь сбили над Россией 151 БПЛА, сообщали в Минобороны РФ. Над Черным морем и Кубанью — 68 дронов.
