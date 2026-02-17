Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ильский НПЗ загорелся после атаки БПЛА в Краснодарском крае

В Краснодарском крае после ночной атаки беспилотников произошел пожар на Ильском НПЗ. Согласно сообщению оперативного штаба региона, «повреждение получил резервуар с нефтепродуктами».

Источник: РИА "Новости"

Площадь возгорания оценивается в 700 кв. м. Пострадавших нет, добавили в оперштабе.

Силы ПВО за ночь сбили над Россией 151 БПЛА, сообщали в Минобороны РФ. Над Черным морем и Кубанью — 68 дронов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше