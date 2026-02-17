ДТП с участием трех легковушек произошло в Ленинском округе Иркутска

IrkutskMedia, 17 февраля. ДТП с участием трех легковушек произошло на улице Розы Люксембург накануне, 16 февраля. Как сообщают очевидцы, столкнувшись, автомобили оказались на встречной полосе движения, где в них едва не въехала легковушка и экскаватор. Встречным транспортным средствам удалось избежать столкновения. Подробности дорожной аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются.