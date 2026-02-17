Ричмонд
ДТП с участием трех легковушек произошло в Ленинском округе Иркутска

Информация о пострадавших и другие подробности дорожной аварии уточняются.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 17 февраля. ДТП с участием трех легковушек произошло на улице Розы Люксембург накануне, 16 февраля. Как сообщают очевидцы, столкнувшись, автомобили оказались на встречной полосе движения, где в них едва не въехала легковушка и экскаватор. Встречным транспортным средствам удалось избежать столкновения. Подробности дорожной аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются.

Фото взято из группы «ДТП38» в Телеграм (18+).

Напомним, ДТП с участием двух иномарок произошло вчера на пересечении улиц 25-го Октября и Трилиссера в Иркутске. Подробности дорожной аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются.