Суд отменил приговор жене экс-суда Чечни по делу о дезорганизации работы колонии

Уголовное дело о дезорганизации работы исправительного учреждения было возбуждено против Мусаевой в ноябре 2024 года. На тот момент она уже отбывала наказание по другому делу — о мошенничестве и нападении на полицейского. Согласно приговору, освобождение из колонии должно было состояться в мае 2025 года, но после начала нового расследования женщину поместили под стражу.