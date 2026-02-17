Ричмонд
Суд отменил приговор жене экс-суда Чечни по делу о дезорганизации работы колонии

В Чечне Верховный суд отменил приговор Зареме Мусаевой, женщине, осужденной за дезорганизацию работы исправительного учреждения, и направил дело на новое рассмотрение в Шалинский городской суд, сообщил адвокат осужденной Александр Савин изданию «Коммерсантъ».

Суд первой инстанции в августе 2025 года назначил Мусаевой наказание в виде 3 лет 11 месяцев колонии-поселения. Следствие утверждало, что в 2024 году она, возвращаясь из больницы в колонию, напала на сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. По версии суда, у силовика оказались поцарапаны шея и сорван погон.

Во время первоначального слушания один из свидетелей говорил, что видел, как Мусаева возмущалась и дергала погон, но не мог подтвердить телесные повреждения. Другие свидетели заявили, что слышали о конфликте от коллег по колонии.

По словам Савина, в судебном заседании представитель гособвинения указал на нарушение принципа состязательности сторон. Суд первой инстанции, по мнению прокурора, не дал надлежащей оценки доводам защиты, в том числе противоречиям в доказательствах и отсутствию ясного мотива. При этом, уточнил адвокат, прокурор первоначально настаивал на оставлении приговора без изменений.

Уголовное дело о дезорганизации работы исправительного учреждения было возбуждено против Мусаевой в ноябре 2024 года. На тот момент она уже отбывала наказание по другому делу — о мошенничестве и нападении на полицейского. Согласно приговору, освобождение из колонии должно было состояться в мае 2025 года, но после начала нового расследования женщину поместили под стражу.

