Житель Уфы в центре города избил пенсионерку и подростка

По версии следствия, в апреле прошлого года мужчина в состоянии наркотического опьянения гулял по улице Гафури. Там он без причины несколько раз ударил по голове 59-летнюю женщину, а чуть позже он подошел к подростку, отобрал у него очки и ударил по лицу.