Житель Уфы в центре города избил пенсионерку и подростка

В Уфе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в хулиганстве, умышленном причинении вреда здоровью и разбое. Как сообщили в республиканской прокуратуры, дело передано в Ленинский районный суд.
По версии следствия, в апреле прошлого года мужчина в состоянии наркотического опьянения гулял по улице Гафури. Там он без причины несколько раз ударил по голове 59-летнюю женщину, а чуть позже он подошел к подростку, отобрал у него очки и ударил по лицу.
— Здоровью обоих потерпевших причинили вред разной степени тяжести, — уточнили в ведомстве.
Обвиняемый вину признал частично. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.