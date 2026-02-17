Ричмонд
Житель Уфы в центре города избил пенсионерку и подростка

Уфимец напал на прохожих на улице Гафури.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в хулиганстве, умышленном причинении вреда здоровью и разбое. Как сообщили в республиканской прокуратуры, дело передано в Ленинский районный суд.

По версии следствия, в апреле прошлого года мужчина в состоянии наркотического опьянения гулял по улице Гафури. Там он без причины несколько раз ударил по голове 59-летнюю женщину, а чуть позже он подошел к подростку, отобрал у него очки и ударил по лицу.

— Здоровью обоих потерпевших причинили вред разной степени тяжести, — уточнили в ведомстве.

Обвиняемый вину признал частично. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.