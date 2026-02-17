В Свердловской области ввели режим реагирования из-за угрозы атаки БПЛА

Из-за ситуации возможны временные ограничения в работе мобильного интернета. По данным департамента, специальные службы отслеживают оперативную обстановку.
В сообщении также говорится, что государственные учреждения региона работают в штатном режиме, а на предприятиях действует собственный порядок реагирования на такие ситуации.
Утром Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово), но через несколько минут их сняли.
