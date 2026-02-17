Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области ввели режим реагирования из-за угрозы атаки БПЛА

В Свердловской области ввели упреждающий режим реагирования из-за возможной атаки БПЛА. В регионе действует предупреждение о беспилотной опасности, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Источник: AP 2024

Из-за ситуации возможны временные ограничения в работе мобильного интернета. По данным департамента, специальные службы отслеживают оперативную обстановку.

В сообщении также говорится, что государственные учреждения региона работают в штатном режиме, а на предприятиях действует собственный порядок реагирования на такие ситуации.

Утром Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово), но через несколько минут их сняли.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше