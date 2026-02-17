На Ильинском НПЗ произошло возгорание в результате налёта ВСУ на Кубань

Согласно официальной сводке ведомства, в результате попадания дронов был повреждён один из резервуаров, предназначенный для хранения нефтепродуктов. Огонь быстро распространился, охватив территорию площадью около 700 квадратных метров. Несмотря на масштабность возгорания и сложность ситуации, представители штаба подчеркнули, что происшествие обошлось без человеческих жертв и пострадавших.