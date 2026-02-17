На Ильинском НПЗ произошло возгорание в результате налёта ВСУ на Кубань

Согласно официальной сводке ведомства, в результате попадания дронов был повреждён один из резервуаров, предназначенный для хранения нефтепродуктов. Огонь быстро распространился, охватив территорию площадью около 700 квадратных метров. Несмотря на масштабность возгорания и сложность ситуации, представители штаба подчеркнули, что происшествие обошлось без человеческих жертв и пострадавших.
На данный момент последствия атаки на предприятии локализуются, а специалисты оценивают степень нанесённого ущерба производственным мощностям завода.
Напомним, ночью серия мощных взрывов прогремела в Северском районе Краснодарского края. Обломки уничтоженных беспилотников повредили несколько частных домов. В результате происшествия пострадали два человека. Жители рассказали о более чем десяти взрывах в ночное время и зареве в районе посёлка Ильский.
