Появились новые подробности убийства стюардессы из Петербурга в Дубае

«В ходе предварительного следствия установлено, что 18 декабря 2025 года гражданин М., находясь на территории эмирата Дубай в отеле Voco Bonnington Dubai An IhgHotel 5 напал на потерпевшую и нанес ей не менее 15 ударов ножом в область туловища, шеи, а также конечностей, в результате чего она скончалась на месте происшествия. После чего он остриг ей волосы заранее принесенными ножницами, а также полил тело зеленкой», — сказал Черненко.