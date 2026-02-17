Появились новые подробности убийства стюардессы из Петербурга в Дубае

По подозрению в убийстве девушки в Санкт-Петербурге был задержан ее бывший молодой человек. Сейчас он находится под стражей.
«В ходе предварительного следствия установлено, что 18 декабря 2025 года гражданин М., находясь на территории эмирата Дубай в отеле Voco Bonnington Dubai An IhgHotel 5 напал на потерпевшую и нанес ей не менее 15 ударов ножом в область туловища, шеи, а также конечностей, в результате чего она скончалась на месте происшествия. После чего он остриг ей волосы заранее принесенными ножницами, а также полил тело зеленкой», — сказал Черненко.
Замруководителя добавил, что «у следствия есть все основания полагать, что это было заранее спланированное преступление». Бывший молодой человек девушки, который в данный момент заключен под стражу по обвинению в убийстве, несколько дней выслеживал ее на территории отеля и дважды пытался проникнуть в номер.
«В ходе предварительного следствия, во время обыска была обнаружена расписка, где потерпевшая обязуется вернуть обвиняемому 500 тысяч рублей», — отметил он. Также Черненко сообщил, что убитая девушка работала стюардессой, а прилетела в Дубай для устройства в международную авиакомпанию.
В конце декабря СК РФ сообщил, что в Петербурге задержан 41-летний мужчина, обвиняемый в убийстве 25-летней девушки, совершенном в Объединенных Арабских Эмиратах, тело которой было обнаружено в отеле в Дубае. По версии следствия, он преследовал девушку, с которой ранее состоял в отношениях, в отеле в Дубае мужчина нанёс ей удары колюще-режущим предметом, в результате чего девушка скончалась. В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщали, что по делу об убийстве в ОАЭ арестован Альберт Морган.