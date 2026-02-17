Число жертв стрельбы на спортивном матче в США увеличилось до трёх

Напомним, на прошлой неделе в двух городах штата Флорида произошла стрельба. В результате шесть человек погибли, а сам преступник покончил с собой. Все произошло в Сарасоте и Форт-Лодердейле, штат Флорида. Правоохранительные органы назвали это серийным убийством, совершенным одним и тем же подозреваемым.