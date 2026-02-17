Число жертв стрельбы на спортивном матче в США увеличилось до трёх

Число жертв стрельбы на катке во время хоккейного матча в Потакете в США выросло до трех, остальные трое остаются в критическом состоянии. Об этом сообщил телеканал WJAR.
«Три человека, включая предполагаемого стрелка, погибли, а трое получили ранения в результате стрельбы… во время школьного хоккейного матча», — отмечается в публикации.
Cтрельба произошла на ледовой арене, где должен был начаться хоккейный матч между командами школ Coventry и Blackstone Valley. Правоохранительные органы предположили, что причиной стрельбы мог стать семейный конфликт.
Напомним, на прошлой неделе в двух городах штата Флорида произошла стрельба. В результате шесть человек погибли, а сам преступник покончил с собой. Все произошло в Сарасоте и Форт-Лодердейле, штат Флорида. Правоохранительные органы назвали это серийным убийством, совершенным одним и тем же подозреваемым.