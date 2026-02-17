Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число жертв стрельбы на спортивном матче в США увеличилось до трёх

Cтрельба произошла на ледовой арене в США, где должен был начаться хоккейный матч между школьными командами.

Источник: Комсомольская правда

Число жертв стрельбы на катке во время хоккейного матча в Потакете в США выросло до трех, остальные трое остаются в критическом состоянии. Об этом сообщил телеканал WJAR.

«Три человека, включая предполагаемого стрелка, погибли, а трое получили ранения в результате стрельбы… во время школьного хоккейного матча», — отмечается в публикации.

Cтрельба произошла на ледовой арене, где должен был начаться хоккейный матч между командами школ Coventry и Blackstone Valley. Правоохранительные органы предположили, что причиной стрельбы мог стать семейный конфликт.

Напомним, на прошлой неделе в двух городах штата Флорида произошла стрельба. В результате шесть человек погибли, а сам преступник покончил с собой. Все произошло в Сарасоте и Форт-Лодердейле, штат Флорида. Правоохранительные органы назвали это серийным убийством, совершенным одним и тем же подозреваемым.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше