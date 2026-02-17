167 домов, школ и детсадов остались без отопления в Старом Петергофе

Чтобы провести соответствующие работы, компания прекратила подачу тепла в 107 жилых домов и 60 учреждений, в том числе учебные (17) и дошкольные (4). Администрация и ЖКС были предупреждены о необходимости перекрыть прямой трубопровод горячего водоснабжения.