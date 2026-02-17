167 домов, школ и детсадов остались без отопления в Старом Петергофе

В школах и детских садах Старого Петергофа случилось массовое отключение отопления. Это произошло в понедельник днем, 16 февраля.
Тепло пропало в домах по 167 адресам. Как сообщили представители «Петербургтеплоэнерго», специалисты с обеда прошлого дня ремонтируют трубопровод тепловых сетей на Ботанической улице в Петергофе.
Чтобы провести соответствующие работы, компания прекратила подачу тепла в 107 жилых домов и 60 учреждений, в том числе учебные (17) и дошкольные (4). Администрация и ЖКС были предупреждены о необходимости перекрыть прямой трубопровод горячего водоснабжения.
Ремонт планировалось закончить во вторник утром, 17 февраля, в 8 часов.