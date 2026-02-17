На Крымском мосту задержали 16 пассажирских поездов

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли в понедельник в 18.40 мск. Мост на данный момент остается перекрытым.
Задержаны 16 пассажирских поездов дальнего следования: № 78 Санкт-Петербург — Симферополь, № 8 Санкт-Петербург — Севастополь, № 328 Кисловодск — Симферополь, № 92 Москва — Севастополь, № 316 Адлер — Симферополь, № 196 Москва — Симферополь, № 162 Пермь — Симферополь, № 28 Москва — Симферополь, № 27 Симферополь — Москва, № 315 Симферополь — Адлер, № 7 Севастополь — Санкт-Петербург, № 67 Симферополь — Москва, № 327 Симферополь — Кисловодск, № 77 Симферополь — Санкт-Петербург, № 195 Симферополь — Москва, № 91 Севастополь — Москва.
Отставание от графика составляет от 1,5 до 8 часов, сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования более 4 часов, будут обеспечены питанием, отметили в СКЖД.