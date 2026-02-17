Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Крымском мосту задержали 16 пассажирских поездов

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости. Задержка в пути следования коснулась 16 пассажирских поездов в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту, отставание от графика составляет от 1,5 до 8 часов, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД).

Источник: РИА "Новости"

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли в понедельник в 18.40 мск. Мост на данный момент остается перекрытым.

Задержаны 16 пассажирских поездов дальнего следования: № 78 Санкт-Петербург — Симферополь, № 8 Санкт-Петербург — Севастополь, № 328 Кисловодск — Симферополь, № 92 Москва — Севастополь, № 316 Адлер — Симферополь, № 196 Москва — Симферополь, № 162 Пермь — Симферополь, № 28 Москва — Симферополь, № 27 Симферополь — Москва, № 315 Симферополь — Адлер, № 7 Севастополь — Санкт-Петербург, № 67 Симферополь — Москва, № 327 Симферополь — Кисловодск, № 77 Симферополь — Санкт-Петербург, № 195 Симферополь — Москва, № 91 Севастополь — Москва.

Отставание от графика составляет от 1,5 до 8 часов, сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования более 4 часов, будут обеспечены питанием, отметили в СКЖД.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше