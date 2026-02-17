На Крымском мосту задержали 16 пассажирских поездов

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости. Задержка в пути следования коснулась 16 пассажирских поездов в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту, отставание от графика составляет от 1,5 до 8 часов, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД).