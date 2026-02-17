Полиция установила личность стрелявшего на хоккейном матче в Род-Айленде

Дорган, сначала сидевший в глубине трибун, подошёл ближе и начал стрелять по четырём членам семьи и их другу. На месте была убита мать сына Доргана, а ее родственник позже умер в больнице от ранений. Нападавший покончил с собой на месте преступления. Причины трагедии устанавливаются.