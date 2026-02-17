Ричмонд
Полиция установила личность стрелявшего на хоккейном матче в Род-Айленде

В стрельбе на хоккейном матче в США подозревают мужчину, который называл себя женским именем.

Источник: Аргументы и факты

Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе на хоккейном матче между командами школ Coventry и Blackstone Valley в Род-Айленде, им оказалась трансгендерная женщина* — отец одного из игроков. Об этом пишет американская газета New York Post со ссылкой на полицию города Потакет.

В результате стрельбы на ледовой арене в городе Потакет три человека погибли, еще трое находятся в больнице в критическом состоянии.

«Полиция опознала стрелявшего… как Роберта Доргана. Начальник полиции Потакета Тина Гонсалвес заявила, что 56-летний Дорган также использует женское имя Роберта Эспозито», — сказано в статье.

Дорган, сначала сидевший в глубине трибун, подошёл ближе и начал стрелять по четырём членам семьи и их другу. На месте была убита мать сына Доргана, а ее родственник позже умер в больнице от ранений. Нападавший покончил с собой на месте преступления. Причины трагедии устанавливаются.

Ранее в американском Сент-Луисе была убита экс-фигуристка сборной США 28‑летняя Габриэль Линехан. В нее выстрелил вооруженный грабитель. Личность подозреваемого установлена.

* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.

