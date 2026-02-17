Ричмонд
Возгорание на Ильском НПЗ произошло после атаки БПЛА

На Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошло возгорание в результате атаки беспилотника. Повреждён резервуар с нефтепродуктами, площадь пожара — около 700 кв. м.

Источник: Аргументы и факты

Возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе произошло в результате атаки беспилотного летательного аппарата, сообщили в оперштабе Кубани.

По данным региональных властей, в результате инцидента повреждён резервуар с нефтепродуктами. Общая площадь пожара составила около 700 квадратных метров.

Пострадавших нет. На месте происшествия работает пожарный поезд, продолжается ликвидация возгорания.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 151 украинский беспилотник над регионами России. В Минобороны РФ уточнили, что все воздушные цели были обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО. Информация о разрушениях и пострадавших не приводилась.

