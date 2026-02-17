Свердловские власти будут контролировать вывоз снега после гибели двоих детей

Отдельно госпожа Савинова подчеркнула опасность «бубликов» для катания и заявила об ответственности родителей за их использование. «Они развивают высокую скорость, не имеют тормозов и практически неуправляемы. Выезд на проезжую часть, столкновение с деревьями и опорами, сход снега на несанкционированных склонах — все это приводит к тяжелым травмам и гибели детей каждый год», — сказала она про «бублики».