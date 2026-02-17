Очередного догхантера ловят в Приморье

В социальных сетях местные жители пишут, что 16 февраля 2026 года возле дома № 16 по улице Сидоренко была обнаружена мёртвая собака, предположительно отравленная.
По словам очевидцев, способ распространения яда весьма необычен: злоумышленник раскидывает отраву с помощью рогатки. Это позволяет дистанционно распространять опасные вещества на большой территории.
Публикация о собаке «с признаками жестокого обращения» привлекла внимание полиции и прокуратуры, начата доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, которые могут быть причастны к уничтожению домашних животных.
Наиболее известный догхантер в Приморье — Данила Кислицын, который также травил собак, раскладывая опасное вещество на улицах. Для умерщвления животных он пользовался препаратом, который применяют для терапии туберкулёза, но для псовых он токсичен. Истреблением собак он занимался примерно с 2014 года (в это время в Сети появились первые упоминания об этом), в отношении Кислицына уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) возбуждали трижды. По первому делу он отделался штрафом в размере 20 тысяч рублей, по второму был приговорён к 240 часам исправительных работ, но попал под амнистию в честь 70-летия Великой Победы и не отработал ни часа.
В ходе расследования третьего уголовного дела ему инкриминировали не только жестокое обращение с животными, но и умышленное уничтожение чужого имущества — живодёр поджёг приют для животных. В 2023 году молодого человека признали невменяемым и отправили в психиатрическую больницу на принудительное лечение.