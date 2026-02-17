Очередного догхантера ловят в Приморье

Наиболее известный догхантер в Приморье — Данила Кислицын, который также травил собак, раскладывая опасное вещество на улицах. Для умерщвления животных он пользовался препаратом, который применяют для терапии туберкулёза, но для псовых он токсичен. Истреблением собак он занимался примерно с 2014 года (в это время в Сети появились первые упоминания об этом), в отношении Кислицына уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) возбуждали трижды. По первому делу он отделался штрафом в размере 20 тысяч рублей, по второму был приговорён к 240 часам исправительных работ, но попал под амнистию в честь 70-летия Великой Победы и не отработал ни часа.