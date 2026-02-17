Дело об убийстве стюардессы из Петербурга в Дубае обрастает новыми подробностями

В Санкт-Петербурге задержан бывший молодой человек по подозрению в убийстве девушки. Он находится под стражей. Замруководителя заявил, что преступление было спланировано. Бывший молодой человек девушки, находящийся под стражей по обвинению в убийстве, выслеживал ее в отеле и дважды пытался проникнуть в номер.