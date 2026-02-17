Дело об убийстве стюардессы из Петербурга в Дубае обрастает новыми подробностями

Тело стюардессы из Петербурга нашли в декабре в отеле Дубая. Оно было облито зеленкой, волосы сострижены. Преступление, вероятно, спланировано. О том, что дело обрасло новыми подробностями, рассказал заместитель руководителя ГСУ СК по Петербургу Артем Черненко.
18 декабря 2025 года гражданин М. в отеле Voco Bonnington Dubai An Ihg Hotel 5 в Дубае нанес не менее 15 ножевых ударов в туловище, шею и конечности потерпевшей, которая скончалась на месте, говорит представитель ведомства.
«После чего он остриг ей волосы заранее принесенными ножницами, а также полил тело зеленкой», — закончил свой доклад Черненко.
В Санкт-Петербурге задержан бывший молодой человек по подозрению в убийстве девушки. Он находится под стражей. Замруководителя заявил, что преступление было спланировано. Бывший молодой человек девушки, находящийся под стражей по обвинению в убийстве, выслеживал ее в отеле и дважды пытался проникнуть в номер.
Ранее KP.RU сообщил, что убитая в Дубае стюардесса могла общаться со своим убийцей до происшествия. «КП-Ставрополь» узнала, что она отдала более миллиона рублей шантажисту ради своего спасения.