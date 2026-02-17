Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе почти 900 домов остались без тепла из-за прорыва на теплотрассе

Без горячей воды полтысячи многоэтажек Уфы.

Источник: Комсомольская правда

Авария на теплотрассе в районе улицы 50-летия Октября оставила без тепла и горячей воды сотни зданий в Уфе. Как выяснилось, под отключение попали 888 многоквартирных домов, 119 социальных учреждений и еще 292 разных здания.

Горячее водоснабжение отключили в 501 доме и 82 соцобъектах, передает UTV.

Напомним, повреждение на трубопроводе случилось минувшей ночью. Бригады приступили к ремонту, на время работ параметры теплоснабжения снижены. По предварительным данным, работы продлятся до обеда.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.