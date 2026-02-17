В Уфе почти 900 домов остались без тепла из-за прорыва на теплотрассе

Авария на теплотрассе в районе улицы 50-летия Октября оставила без тепла и горячей воды сотни зданий в Уфе. Как выяснилось, под отключение попали 888 многоквартирных домов, 119 социальных учреждений и еще 292 разных здания.
Горячее водоснабжение отключили в 501 доме и 82 соцобъектах, передает UTV.
Напомним, повреждение на трубопроводе случилось минувшей ночью. Бригады приступили к ремонту, на время работ параметры теплоснабжения снижены. По предварительным данным, работы продлятся до обеда.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.