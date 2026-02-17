Ричмонд
В Куйтунском районе приостановили поиски пропавших на реке Ока

Спасатели обследовали дно реки на площади около 8 тысяч квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Куйтунском районе продолжаются поиски двух человек, которые пропали в результате трагического случая на реке Ока 3 октября 2025 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в поисково-спасательной службе Приангарья. 12 февраля 2026 года спасатели вновь начали поиски.

— Специалисты провели работы по пробиванию нескольких майн и тщательно обследовали дно реки на площади около восьми тысяч квадратных метров, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Несмотря на все усилия и задействованные ресурсы, поиски не принесли результатов, и пострадавшие так и не были найдены. В связи с отсутствием новых улик и информации о местонахождении пропавших, поиски временно приостановлены до выяснения новых обстоятельств.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что за сутки в Бодайбо вернули отопление в 15 домов, в которых живут 115 человек.