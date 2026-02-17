Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция накрыла точку по продаже фейковых гаджетов в Косино

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность мошенника, который под видом оригинальной техники сбывал поддельные смартфоны и ноутбуки. Аферу провернули в районе Косино: мужчина реализовал партию устройств, которые при ближайшем рассмотрении оказались искусными копиями. Когда обман вскрылся, продавец попытался замести следы и оборвал все контакты с покупателями. Однако скрыться от правосудия ему не удалось — оперативники вышли на след злоумышленника. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность мошенника, который под видом оригинальной техники сбывал поддельные смартфоны и ноутбуки. Аферу провернули в районе Косино: мужчина реализовал партию устройств, которые при ближайшем рассмотрении оказались искусными копиями.

Когда обман вскрылся, продавец попытался замести следы и оборвал все контакты с покупателями. Однако скрыться от правосудия ему не удалось — оперативники вышли на след злоумышленника. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.