Полиция накрыла точку по продаже фейковых гаджетов в Косино

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность мошенника, который под видом оригинальной техники сбывал поддельные смартфоны и ноутбуки. Аферу провернули в районе Косино: мужчина реализовал партию устройств, которые при ближайшем рассмотрении оказались искусными копиями. Когда обман вскрылся, продавец попытался замести следы и оборвал все контакты с покупателями. Однако скрыться от правосудия ему не удалось — оперативники вышли на след злоумышленника. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.