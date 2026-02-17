Ричмонд
Один человек погиб и трое ранены после стрельбы у торгового центра в Балтиморе

В районе торгового центра Mondawmin Mall в Балтиморе (штат Мэриленд, США) произошла стрельба, в результате которой погиб один человек и еще трое получили ранения.

В районе торгового центра Mondawmin Mall в Балтиморе (штат Мэриленд, США) произошла стрельба, в результате которой погиб один человек и еще трое получили ранения. Об этом сообщает телеканал Fox 45 Baltimore со ссылкой на городскую полицию.

Инцидент произошел в районе 2400-го квартала Liberty Heights Avenue. По данным правоохранителей, пострадали четверо мужчин. Один из них скончался от полученных ранений, трое доставлены в больницы. Их возраст и состояние официально не раскрываются.

Как передает CBS News, после сообщений о выстрелах территория вокруг торгового центра была оцеплена, движение на прилегающих улицах временно ограничили. На месте работали сотрудники полиции и экстренные службы, прибыло руководство городского департамента.

Информация о задержанных пока не поступала. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и возможные мотивы конфликта. Расследование продолжается.

