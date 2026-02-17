Ричмонд
ДТП произошло на столичной улице 1-я Тверская-Ямская

Авария произошла на улице 1-я Тверская-Ямская в районе дома 21. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — уточнили в Telegram-канале московского ведомства.

Наблюдается затруднение дорожного движения на 1,5 километра. Столичным автомобилистам рекомендуется выбирать пути объезда ДТП.

До этого две машины столкнулись на Кутузовском проспекте в районе метро «Парк Победы». Движение в сторону области было затруднено. На месте аварии работали оперативные службы города.