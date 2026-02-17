В Воронеже на пожаре погиб двухлетний мальчик

Страшная трагедия произошла в Левобережном районе Воронежа. Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Воронежской области, 16 февраля в одном из частных домов возник пожар. Когда огонь потушили, на руинах дома обнаружили тело двухлетнего мальчика. По факту гибели малолетного ребенка возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.