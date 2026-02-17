Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже на пожаре погиб двухлетний мальчик

В сгоревшем доме в Воронеже обнаружили тело ребенка.

Источник: Следственный комитет РФ

Страшная трагедия произошла в Левобережном районе Воронежа. Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Воронежской области, 16 февраля в одном из частных домов возник пожар. Когда огонь потушили, на руинах дома обнаружили тело двухлетнего мальчика. По факту гибели малолетного ребенка возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

— Следователи провели осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская с целью установления точной причины смерти ребенка и пожарно-техническая для выяснения точной причины возникновения пожара. По уголовному делу допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — рассказали в ведомстве.