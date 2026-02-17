Двух подростков-зацеперов сняли с вагона электрички в Петербурге

В Петербурге транспортные полицейские задержали двух юных зацеперов. Подростки ехали на электропоезде «Санкт-Петербург — Гатчина Балтийская» вне вагонов, зацепившись за межвагонное пространство.
— Нарушителей заметили на станции Ленинский проспект. Там они прицепились к составу и доехали до станции Дачное, где их уже ждали стражи правопорядка. Обоих сняли с поезда, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.
Зацеперами оказались 15-летний петербуржец и 16-летний житель Ленинградской области. В присутствии родителей с ними провели профилактическую беседу, объяснив, что такие развлечения смертельно опасны.
В отношении 16-летнего подростка составили два административных протокола — за нарушение правил поведения на транспорте и действия, угрожающие безопасности движения.