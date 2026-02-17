На Среднем Урале ввели особый режим из-за угрозы атаки дронов

Представители ведомства пояснили, что в рамках принятых мер на территории региона могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета. Власти подчеркнули, что подобные ограничения носят временный характер и продиктованы необходимостью оперативного реагирования на возможные вызовы в воздушном пространстве региона.
Ранее взрывы прогремели в Казани и Нижнекамске. Громкие хлопки начали звучать на окраинах Казани около трёх часов ночи. Жители сообщили о серии ярких вспышек в небе. После этого в домах в одном из районов «моргнул» свет.
