На Среднем Урале ввели особый режим из-за угрозы атаки дронов

На территории Свердловской области официально ввели режим упреждающего реагирования в связи с потенциальной угрозой применения беспилотных летательных аппаратов. Согласно данным регионального Департамента информационной политики, в области начало действовать временное предупреждение, направленное на усиление мер безопасности.

Представители ведомства пояснили, что в рамках принятых мер на территории региона могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета. Власти подчеркнули, что подобные ограничения носят временный характер и продиктованы необходимостью оперативного реагирования на возможные вызовы в воздушном пространстве региона.

Ранее взрывы прогремели в Казани и Нижнекамске. Громкие хлопки начали звучать на окраинах Казани около трёх часов ночи. Жители сообщили о серии ярких вспышек в небе. После этого в домах в одном из районов «моргнул» свет.

