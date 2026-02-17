На Кубани произошло возгорание на Ильском НПЗ после атаки дронов ВСУ

В результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край на Ильинском НПЗ произошло возгорание. Новостями поделились в оперштабе региона.
«Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. Общая площадь пожара — около 700 кв. м», — говорится в публикации.
Местные власти уточнили, что пострадавших в результате атаки нет.
На место пожара прибыл пожарный поезд, кроме того с огнем борются 72 сотрудника МЧС, задействована 21 единица техники.
В течение вечера 16 февраля и ночи 17 февраля регионы России подверглись масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В том числе очередную массированную атаку ВСУ пережила Кубань.
Отмечается, что в хуторе Красном Крымского района Краснодарского края фрагменты украинского беспилотника повредили здание локомотивного депо. Также обломки беспилотника обнаружили на железнодорожных путях.