Украинские беспилотники атаковали Пермский край

Губернатор Пермского края заявил, что в результате атаки беспилотников ВСУ на регион никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Прилет украинских беспилотников зафиксирован на территории Пермского края. Об этом сообщает губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

Как отметил Махонин, в результате атаки беспилотников ВСУ никто не пострадал. Также подчеркивается, что жителям региона ничего угрожает, а все соответствующие службы оповещены.

«Обращаюсь ко всем жителям края — воздержитесь от публикаций фото и видео БПЛА. Размещая в социальных сетях такую информацию, вы помогаете врагу», — написал Махонин.

Ранее сайт KP.RU писал, что в течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотников над регионами России. Больше всего беспилотников украинской армии сбито над территорией Республики Крым, там уничтожили 38 дронов.

