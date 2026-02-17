Ричмонд
В Уфе уволилась директор гимназии, где подросток стрелял в учителя и детей

Директор гимназии № 16 Марина Камалова покинула должность.

«Это было личное решение, трудовые отношения прекращены по соглашению сторон», — сообщает телеканал UTV со ссылкой на администрацию города. В мэрии отметили, что обязанности директора исполняет заместитель по учебно-воспитательной работе.

Как сообщал «Ъ-Уфа», утром 3 февраля в уфимской гимназии № 16 девятиклассник выстрелил из игрушечного автомата в учителя и троих одноклассников. СКР возбудил два уголовных дела, в том числе о халатности (ст. 293 УК РФ). Подросток объяснил свой поступок желанием припугнуть обидчиков-одноклассников. Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал, что, если факт буллинга подтвердится, то руководство школы будет уволено.