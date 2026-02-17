Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Березниках пресекли покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков во взаимодействии с инспекторами ДПС отдела МВД России «Березниковский» задержали местную жительницу 1993 года рождения.

Источник: пресс-служба МВД России по Пермскому краю

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Прикамью, она подозревается в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

В ходе обыска в автомобиле и двух квартирах злоумышленницы было обнаружено и изъято более четырех килограмм наркотических средств различных видов, а также электронные весы, тарелки и контейнеры для фасовки. По версии МВД, подозреваемая занималась сбытом наркотических средств через тайники-закладки на территории Березников и Пермского края. В момент задержания она перевозила из Перми крупную партию н-метилофедрона.

В следствии отдела МВД России «Березниковский» по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая заключена под стражу.