Глава Прикамья рассказал о последствиях налёта БПЛА на регион

Воздушное пространство Пермского края стало объектом посягательства вражеских беспилотных аппаратов. Глава региона Дмитрий Махонин в своем официальном Telegram-канале сообщил, что факт появления дронов на территории края был официально зафиксирован.

По словам губернатора, согласно актуальным оперативным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Махонин заверил жителей, что текущая ситуация не представляет угрозы для их безопасности. Также руководитель региона подчеркнул, что все экстренные службы были своевременно оповещены о случившемся и принимают необходимые меры.

Ранее серия мощных взрывов прогремела в Северском районе Краснодарского края. Обломки уничтоженных беспилотников повредили несколько частных домов. В результате происшествия пострадали два человека. Жители рассказали о более чем десяти взрывах в ночное время и зареве в районе посёлка Ильский.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

