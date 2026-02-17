Глава Прикамья рассказал о последствиях налёта БПЛА на регион

По словам губернатора, согласно актуальным оперативным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Махонин заверил жителей, что текущая ситуация не представляет угрозы для их безопасности. Также руководитель региона подчеркнул, что все экстренные службы были своевременно оповещены о случившемся и принимают необходимые меры.
Ранее серия мощных взрывов прогремела в Северском районе Краснодарского края. Обломки уничтоженных беспилотников повредили несколько частных домов. В результате происшествия пострадали два человека. Жители рассказали о более чем десяти взрывах в ночное время и зареве в районе посёлка Ильский.
