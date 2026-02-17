Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Москве осудил американца за контрабанду деталей АК и «Сайги»

Суд в Москве приговорил гражданина США Роберта Мао к четырём годам колонии общего режима за попытку вывезти через Турцию в США запчасти для автомата Калашникова и карабина «Сайга». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Источник: РИА "Новости"

«Признать Мао Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 226.1 УК… и назначить наказание в виде лишения свободы на 4 года», — говорится в судебном решении.

Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.

Как следует из документов, в октябре 2024 года Мао положил в чемодан складные приклады для АКМС, АКС и РПК и направился в аэропорт Внуково для вылета в Стамбул.

Обнаруженные детали огнестрельного оружия были изъяты и конфискованы, а защита не смогла добиться пересмотра решения в кассации.

Ранее румынские пограничники сообщили об обнаружении на границе с Молдавией контрабандных боеприпасов, ввезённых с Украины.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше