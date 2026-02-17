Суд в Москве осудил американца за контрабанду деталей АК и «Сайги»

«Признать Мао Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 226.1 УК… и назначить наказание в виде лишения свободы на 4 года», — говорится в судебном решении.
Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.
Как следует из документов, в октябре 2024 года Мао положил в чемодан складные приклады для АКМС, АКС и РПК и направился в аэропорт Внуково для вылета в Стамбул.
Обнаруженные детали огнестрельного оружия были изъяты и конфискованы, а защита не смогла добиться пересмотра решения в кассации.
Ранее румынские пограничники сообщили об обнаружении на границе с Молдавией контрабандных боеприпасов, ввезённых с Украины.