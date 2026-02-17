Ричмонд
В многоэтажном доме Казани из-за снега обрушилась крыша

ЧП случилось на улице Гвардейской.

Источник: Комсомольская правда

В многоэтажном доме Казани из-за снега обрушилась крыша. ЧП случилось по адресу: улица Гвардейская, 40. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как пояснили в администрации Советского района Казани, причиной обрушения крыши стали аномальные снегопады. Там заверяют, что отопление и водоснабжение в доме работают, коммуникации не повреждены.

«Личное имущество людей также в безопасности», — уточнили в администрации.

На месте уже работают специалисты, которые обещают оперативно провести ремонтные работы и сбросить оставшийся снег. Утверждается, что в январе управляющая компания проводила частичную очистку кровли, однако, при рекордных снегопадах нагрузка на отдельные участки крыши оказалась слишком высокой. Видео с места происшествия можно посмотреть в нашем канале в Max.

При возникновении каких-либо вопросов жильцов попросили обращаться в управляющую компанию или администрацию Советского района.

Ранее мы сообщали, что в здании детской поликлиники Казани тоже обрушилась крыша. Медицинское учреждение расположено на улице Химиков.