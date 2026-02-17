В многоэтажном доме Казани из-за снега обрушилась крыша

На месте уже работают специалисты, которые обещают оперативно провести ремонтные работы и сбросить оставшийся снег. Утверждается, что в январе управляющая компания проводила частичную очистку кровли, однако, при рекордных снегопадах нагрузка на отдельные участки крыши оказалась слишком высокой. Видео с места происшествия можно посмотреть в нашем канале в Max.