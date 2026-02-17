СК: тело убитой в Дубае стюардессы из Петербурга было облито зеленкой

Подозреваемый в убийстве девушки в Петербурге — ее бывший молодой человек, который сейчас находится под стражей. По словам Черненко, 18 декабря 2025 года в отеле Voco Bonnington Dubai подозревваемый напал на потерпевшую, нанеся ей не менее 15 ударов ножом в грудь, шею и конечности. В результате она скончалась на месте. После этого он остриг ей волосы ножницами и облил тело зеленкой.