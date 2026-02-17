СК: тело убитой в Дубае стюардессы из Петербурга было облито зеленкой

Тело стюардессы из Санкт-Петербурга, обнаруженное в декабре в отеле Дубая, было облито зеленкой, а волосы с головы срезаны. Следователи полагают, что преступление было тщательно спланировано, сообщил РИА Новости заместитель руководителя ГСУ СК по Петербургу Артем Черненко.
Подозреваемый в убийстве девушки в Петербурге — ее бывший молодой человек, который сейчас находится под стражей. По словам Черненко, 18 декабря 2025 года в отеле Voco Bonnington Dubai подозревваемый напал на потерпевшую, нанеся ей не менее 15 ударов ножом в грудь, шею и конечности. В результате она скончалась на месте. После этого он остриг ей волосы ножницами и облил тело зеленкой.
Черненко добавил, что следствие считает преступление заранее спланированным. Бывший молодой человек девушки несколько дней следил за ней в отеле и дважды пытался проникнуть в номер. Во время обыска была найдена расписка, в которой потерпевшая обязуется вернуть обвиняемому 500 тысяч рублей, отметил Черненко. Убитая работала стюардессой и приехала в Дубай, чтобы устроиться в международную авиакомпанию.
Ранее в Санкт-Петербурге был задержан 41-летний мужчина по подозрению в убийстве 25-летней женщины в Дубае. Тело было найдено в отеле. По данным следствия, он преследовал бывшую возлюбленную и нанес ей удары колюще-режущим предметом, что привело к ее смерти.