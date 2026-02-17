В Воронеже огромный тополь рухнул на женщину

Сильный ветер, который обрушился на Воронеж днем 16 февраля, повалил несколько деревьев. Одно из них упало прямо на пешехода в Левобережном районе. Момент ЧП запечатлела камера наружного наблюдения, установленная на жилом доме. На ней видно, как огромный тополь от очередного порыва ветра ломается от корня и падает на припаркованные автомобили и проходившую по двору женщину.
Пострадавшую, спустя какое-то время, обнаружили прохожие. Они же и вызвали врачей. Женщину доставили в больницу. Вероятно, ее спасли автомобили, которые приняли основной удар на себя.
После ЧП следователи СК организовали доследственную проверку. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.