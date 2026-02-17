Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже огромный тополь рухнул на женщину

Женщина попала в больницу после падения дерева в воронежском дворе.

Источник: Комсомольская правда

Сильный ветер, который обрушился на Воронеж днем 16 февраля, повалил несколько деревьев. Одно из них упало прямо на пешехода в Левобережном районе. Момент ЧП запечатлела камера наружного наблюдения, установленная на жилом доме. На ней видно, как огромный тополь от очередного порыва ветра ломается от корня и падает на припаркованные автомобили и проходившую по двору женщину.

Пострадавшую, спустя какое-то время, обнаружили прохожие. Они же и вызвали врачей. Женщину доставили в больницу. Вероятно, ее спасли автомобили, которые приняли основной удар на себя.

После ЧП следователи СК организовали доследственную проверку. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.