В Воронеже огромный тополь рухнул на женщину

Сильный ветер, который обрушился на Воронеж днем 16 февраля, повалил несколько деревьев. Одно из них упало прямо на пешехода в Левобережном районе. Момент ЧП запечатлела камера наружного наблюдения, установленная на жилом доме. На ней видно, как огромный тополь от очередного порыва ветра ломается от корня и падает на припаркованные автомобили и проходившую по двору женщину.