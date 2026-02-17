Наркоагронома задержали полицейские в Семёнове

В Семеновском городском округе сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. При личном досмотре и обыске в квартире задержанного были обнаружены свертки, стеклянные банки с высушенными частями растений и полиэтиленовый пакет с подозрительным веществом.
Специалисты установили, что изъятое является марихуаной массой более 70 граммов. В одной из комнат полицейские нашли профессионально оборудованный гроубокс с системами освещения и вентиляции, где выращивались наркосодержащие растения. По версии оперативников, молодой человек планировал заниматься сбытом «дурман-травы».
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. В данный момент фигурант отбывает административный арест за неповиновение полиции, после чего ему будет избрана мера пресечения. Полиция напоминает, что сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков можно по телефонам 02 или 102.