Наркоагронома задержали полицейские в Семёнове

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. В данный момент фигурант отбывает административный арест за неповиновение полиции, после чего ему будет избрана мера пресечения. Полиция напоминает, что сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков можно по телефонам 02 или 102.