Всех пострадавших студентов медвуза выписали из больницы Уфы

Ранее «Башинформ» информировал о том, что Радий Хабиров лично проконтролирует лечение пострадавших в Уфе. Следком Башкирии возбудил уголовное дело о покушении на убийство и нападении на полицейских. Фигурант — устроивший поножовщину 15-летний подросток, который ранил и себя.