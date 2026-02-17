Всех пострадавших студентов медвуза выписали из больницы Уфы

Всех пострадавших в результате нападения подростка на общежитие медицинского вуза в Уфе выписали из больницы. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе минздрава РБ.
В больницах находились пять человек: трое в состоянии средней степени тяжести, двое — легкой степени тяжести. Всем им была оказана необходимая медпомощь.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что Радий Хабиров лично проконтролирует лечение пострадавших в Уфе. Следком Башкирии возбудил уголовное дело о покушении на убийство и нападении на полицейских. Фигурант — устроивший поножовщину 15-летний подросток, который ранил и себя.