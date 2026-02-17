Ричмонд
На Сахалине у села Охотское спасли группу рыбаков с оторвавшейся льдины

На Сахалине спасатели сняли с оторвавшейся льдины 9 рыбаков, на берег их переправляли с помощью лодки.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели сняли с оторвавшейся льдины группу рыбаков в районе села Охотское на Сахалине. Об этом сообщили в региональном МЧС и показали кадры спасательной операции.

Трещина, отрезавшая от суши группу рыбаков-любителей, образовалась в 800 метрах от берега из-за отжимного ветра. Некоторые рыбаки смогли покунуть ледовое поле самостоятельно.

«За трещиной находятся 9 человек — их спасатели МЧС России переправляют с помощью лодки», — уточнили в пресс-службе МЧС по Сахалинской области.

В спасательной операции принимали участие 15 человек и 9 единиц техники.

Напомним, в Азовском море продолжаются поиски пропавших рыбаков, которые на прошлой неделе, в четверг, отправились за рыбой на лодке в бухте Насыр и пропали. Накануне к поискам привлекли вертолет МИ-8 МЧС России.