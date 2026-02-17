Осуждены чиновники и энергетики: прокуроры Приморья отчитались о работе за год

Прокуратура Приморского края подвела итоги работы за 2025 год. Сотрудники надзорного ведомства рассмотрели около 10 тысяч уголовных дел. Каждое пятое из них касалось тяжких и особо тяжких преступлений.
Гособвинители добились реальных сроков для высокопоставленных взяточников и расхитителей бюджета. За решетку отправились бывшие руководители краевой Филармонии и Центра культуры, которых осудили за взятки при поставках музыкального оборудования. Экс-директора получили 7,5 и 9 лет колонии.
Также приговорены сотрудники ГИБДД и Россельхознадзора. Одни брали деньги за «помощь» на экзаменах по вождению, а другие — за оформление фитосанитарных сертификатов. Сроки для них составили от 5,5 до 10 лет лишения свободы.
Поставлена точка и в громком деле о хищении в энергетике. Бывшие топ-менеджеры украли у АО «ДЭК» более 421 миллиона рублей. Суд приговорил их к срокам от 7 до 7,5 лет и обязал вернуть все до копейки.
Прокуратура не забывала и о правах простых граждан. Например, удалось добиться справедливости для 956 потерпевших. Жительница Находки, сбежавшая за границу, обманом выманила у них более 200 миллионов рублей, обещая финансовые услуги. Суд заочно приговорил мошенницу к 8,5 годам и постановил конфисковать ее имущество, чтобы покрыть ущерб.
Кроме того, прокуроры активно оспаривали слишком мягкие приговоры. В апелляции удалось добиться ужесточения наказания для 30 преступников, половина из которых — коррупционеры. Вместо условных сроков они отправились в колонии.
Отдельно в ведомстве отметили работу по конфискации. По итогам 500 дел в пользу государства изъято имущество и деньги обвиняемых на общую сумму более 80 миллионов рублей.
В прокуратуре края пообещали, что в 2026 году работа по защите прав граждан и наказанию виновных продолжится с той же интенсивностью.