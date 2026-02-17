Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 14 самолетов задерживаются в аэропорту Сочи из-за атаки беспилотников

На запасные аэродромы ушли пять рейсов.

Источник: Югополис

С вечера 16 февраля в аэропорту Сочи были введены ограничения на полеты из-за атаки беспилотников. Возобновить полноценную работу воздушная гавань смогла только к 9:00 17 февраля.

За время простоя не смогли во время отправиться в пункты назначения 14 самолетов. Вылеты задержаны на срок более двух часов.

Экипажи пяти рейсов приняли решение об уходе на запасные аэродромы. В аэропорт Сочи они начнут вылетать после снятия ограничений.

«Коллектив аэропорта в текущих условиях прилагает максимум усилий, чтобы ваше ожидание было комфортным и безопасным», — заверили пассажиров в пресс-службе воздушной гавани.

Уточненное расписание полетов можно будет узнавать через колл-центры, на сайтах перевозчиков, на табло аэропорта в терминале или в телеграм-боте.

Атака на Сочи продолжалась почти 10 часов. Дежурные средства ПВО отбили три волны налета беспилотников. Глава города Андрей Прошунин сообщил, что обломки упавших БПЛА нашли в нескольких районах. К счастью, пострадавших нет. Инфраструктура не получила повреждений.

Ранее «Югополис» сообщал, что сирены в Сочи включали и утром 17 февраля. Андрей Прошунин призывал родителей на время опасности не отпускать детей в образовательные учреждения. Вместе с тем он напоминал, что в каждом учреждении есть безопасные места, а сотрудники знают схему действий.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше