Учительница из российского села наворовала миллионы

В камчатском селе учительница почти два года получала детские пособия по поддельным документам. Ущерб составил около 2,2 миллиона рублей, пишет Amur Mash.
38-летняя жительница Соболево с июня 2023 года по февраль 2025-го предоставляла ложные сведения о месте проживания, чтобы оформлять выплаты. Схема вскрылась, на женщину завели уголовное дело.
Теперь ей грозит до десяти лет колонии. Обстоятельства выясняются.
