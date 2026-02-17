Ричмонд
Учительница из российского села наворовала миллионы

В камчатском селе учительница почти два года получала детские пособия по поддельным документам. Ущерб составил около 2,2 миллиона рублей, пишет Amur Mash.

38-летняя жительница Соболево с июня 2023 года по февраль 2025-го предоставляла ложные сведения о месте проживания, чтобы оформлять выплаты. Схема вскрылась, на женщину завели уголовное дело.

Теперь ей грозит до десяти лет колонии. Обстоятельства выясняются.

