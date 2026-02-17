Ричмонд
Khao Phuket: в Таиланде шесть россиян пострадали при падении лифта

БАНГКОК, 17 февраля. /ТАСС/. Шесть россиян, в том числе 8-летний ребенок и 16-летний подросток, пострадали в результате падения лифта в одном из отелей таиландского острова Пхукет. Об этом сообщил портал Khao Phuket.

Источник: AP 2024

Инцидент произошел 16 февраля в гостинице у популярного среди российских туристов пляжа Ката. Все пассажиры лифта с травмами были доставлены в больницу.

Власти Пхукета начали расследование причин аварии.