Khao Phuket: в Таиланде шесть россиян пострадали при падении лифта

БАНГКОК, 17 февраля. /ТАСС/. Шесть россиян, в том числе 8-летний ребенок и 16-летний подросток, пострадали в результате падения лифта в одном из отелей таиландского острова Пхукет. Об этом сообщил портал Khao Phuket.